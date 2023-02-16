Прокуратура Буда-Кошелевского района возбудила 3 уголовных дела в отношении бригадиров молочно-товарных ферм сельскохозяйственного предприятия за служебный подлог, сообщили в службе информации прокуратуры Гомельской области.

В рамках проверки соблюдения ветеринарно-санитарных правил при убое скота прокуратура района установила, что в 2021 году, с января по апрель, на трех фермах убой равнялся 25 головам КРС общим весом 8080 кг. Работники бухгалтерии пояснили, что убой якобы производился на фермах в хозяйстве. И все полученное от забоя мясо и сруб продали работникам организации.

Заместитель прокурора Буда-Кошелевского района обратил внимание на количество закупаемого мяса и размер денежных средств, которые внесли сотрудники за него: он явно не соответствовал их заработной плате. Например, бригадир Е. за 4 месяца приобрел в хозяйстве около 700 кг мяса говядины и сруба общей стоимостю более 3,5 тыс. рублей, что существенно превышало размер зарплаты за тот период.

Оказалось, что бригадиры ферм Л., Е. и Н., желая избежать привлечения к дисциплинарной ответственности за падеж скота, делали фиктивные выписки от своего имени и имени других работников ферм. В действительности на ферме, когда животное уже практически умирало, его продавали посторонним лицам, которые на своих автомобилях забирали его без разделки. Деньги впоследствии в полном объеме вносили в кассу предприятия.

Далее бригадиры писали отчет, в котором давали ложные сведения об убое.

Противоправные действия бригадиров квалифицированы по ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для организации предварительного расследования уголовные дела переданы в Буда-Кошелевский районный отдел Следственного комитета.

Источник: http://gp.by

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