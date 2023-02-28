Сегодня состоялся VII пленум Буда-Кошелевской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.



На пленуме присутствовали председатель Гомельской областной организации профсоюза работников АПК Сергей Косинский, исполнительный директор Гомельского областного Агропромышленного Союза Николай Ермаков, председатель районного объединения профсоюзов Татьяна Бурнышева, а также члены первичных профсоюзных организаций.

Участники пленума обсудили итоги работы профсоюзной организации за 2022 год, методы стимулирования работников агропромышленного комплекса, включая льготные выплаты, поддержку молодых специалистов. Без внимания не осталась работа ревизионной комиссии районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК за прошедший год.

Председателем Буда-Кошелевской районной организации профсоюзов работников АПК избрана Валентина Ксензова, более 20 лет занимавшая должность главного бухгалтера райкома профсоюза работников АПК. Приятным завершением встречи стало награждение профсоюзного актива агропромышленного комплекса района.

Алина ЮРИНСКАЯ

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