Самогоноварение, продажа спиртосодержащей продукции серьезно подрывают физическое и моральное здоровье населения, создают угрозу экономическому благополучию и социальной стабильности в обществе. Поэтому изготовление крепких спиртных напитков в Беларуси запрещено.

В Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях предусматривается ответственность за изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), а также хранение аппаратов для их изготовления, напомнил старший участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики Барановичского ГОВД Дмитрий Мизгер.

Что касается различных настоек и наливок, то их не запрещается делать, но сырье (травы, ягоды, фрукты) разрешено заливать только купленным в магазине алкоголем, ни в коем случае не самогоном, пояснил правоохранитель.

Самогоном считаются алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта 28 и более процентов, изготовленные физическими лицами путем сбраживания сырья и последующей перегонки.

Представитель Барановичского ГОВД предупредил, что нарушителям грозит административная ответственность. В соответствии со статьей 13.27 КоАП за изготовление физическими лицами крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), а также хранение аппаратов, используемых для их изготовления, грозит штраф в размере до 5 базовых величин (с 1 января 2023 года сумма штрафа составляет 185 рублей) с конфискацией крепких напитков, полуфабрикатов и аппаратов.

Если же гражданин ранее привлекался к административной ответственности за такие же деяния в течение одного года, либо изготовил более 5 литров самогона или более 30 литров самогонной браги, то размер штрафа вырастет и будет варьироваться от 5 до 30 базовых величин (от 185 до 1110 рублей) с конфискацией указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов.

Дмитрий Мизгер уточнил, что к административной ответственности привлекут не только того, кто производит самогон, но того, кто покупает такую продукцию. За приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), а также полуфабрикатов для их изготовления (браги) грозит штраф в размере до 5 базовых величин (185 рублей) с конфискацией крепких спиртосодержащих напитков.

Напомним, производство алкогольных напитков в Беларуси регулируется законом «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта». Производить алкоголь разрешено только на предприятиях.

Исключение составляет несколько компаний. В ним относятся, например, этнографический музей «Дудутки» и национальный парк «Беловежская пуща», которые воссоздали аналоги исторических кустарных производств самогона и использовали напиток в качестве элемента экскурсионной программы для туристов. Это предусмотрено постановлением Совмина.

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