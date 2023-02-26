Защита государства действительно имеет всенародный характер, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщает БелТА.

Осенью 2022 года в Беларуси провели эксперимент по организации народного ополчения. Он прошел на базе Лобжанского сельского совета Климовичского района Могилевской области.

«В Климовичском районе был создан отряд народного ополчения из местных граждан, соответственно, при согласовании территориальных органов Комитета госбезопасности, Министерства внутренних дел. Людям выдали в руки оружие, за небольшое время провели с ними занятия по огневой подготовке, рассказали, какие задачи они будут выполнять. И в целом получилось все в общем-то здорово», — рассказал Александр Вольфович.

Госсекретарь Совета безопасности выразил уверенность, что в нашей стране граждан мужского пола уже не пугает призыв на сборы. «Эти фейковые доводы о тайной мобилизации, наверное, граждане уже оценили. И Президент не раз говорил, и министр обороны, да и из моих уст звучало не раз, что никакой тайной мобилизации в стране нет. Президент всегда говорит: правда, прежде всего правда. Если нам нужно будет провести мобилизацию, я думаю, что первым мы услышим это из уст Президента, а не кого-то другого, какой-то фейковой информации, — отметил госсекретарь. — Все сборовые мероприятия, которые сегодня проходят на территории нашей страны, плановые. 20-25 суток для того, чтобы восстановить навыки. И люди в общем-то показывают всегда желание, стремление и хорошие результаты. Все наши военнообязанные запаса, мужчины, которые когда-то в какое-то время проходили срочную военную службу, показывают хорошие результаты, быстро восстанавливают свои навыки. Это говорит о том, что действительно защита нашего государства имеет всенародный характер».

Источник: http://gp.by

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