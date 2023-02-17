Вселенская родительская (мясопустная) суббота, или, как ее еще называют, зимние Деды, в этом году приходится на 18 февраля.

В такие дни православная церковь молится за всех христиан, независимо от родства, а особое внимание уделяет тем, кого некому помянуть.

Накануне родительской субботы, в пятницу в 17.00, в храмах пройдут вечерние богослужения с поминовением усопших. А 18 февраля после Божественной литургии будет совершена панихида, начало в 8.00. Заупокойные богослужения пройдут во всех храмах Гомельской епархии.

Правда Гомель