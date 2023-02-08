Гомель станет первым областным центром, где будет презентована выставка «Беларусь интеллектуальная». Информацию об этом разместил председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов, сообщает БЕЛТА.

«Беларусь интеллектуальная» — масштабная экспозиция достижений белорусской науки по поручению главы государства была презентована в Минске в преддверии Дня белорусской науки. Теперь и гомельчане смогут ознакомиться с новейшими разработками и достижениями в сфере IT-технологий, робототехнике, инновационном приборостроении, электротранспорте, обороноспособности и военной науке, экологии, природопользовании, биотехнологиях, фармации, здравоохранении, АПК», — сообщил мэр Гомеля.

Достижениям и разработкам представителей юго-восточного региона отведут отдельный сектор.

Экспозиция с презентацией научно-технических достижений развернется в областном центре олимпийского резерва по легкой атлетике с 16 по 19 февраля. Выставка будет работать ежедневно с 10.00 до 17.00.

Планируется, что в течение двух месяцев экспозицию увидят во всех областных центрах.

belta.by