Строительство – перспективное направление развития двусторонних отношений регионов. В этом уверены главы обеих областей.

– Брянская область – давний крупнейший экономический партнер Гомельщины, – подчеркнул Иван Крупко. – По объему товарооборота среди субъектов Российской Федерации ваш регион занимал шестое место в 2021 году, а в прошлом вы стали третьими после Москвы и Московской области. Он вырос более чем на 50% и составил около 326 миллионов долларов. Мы вышли на новый уровень отношений.

Сейчас в Брянске завершается строительство 16-этажного жилого дома.

– Одного дома мало, – приглашает к более тесному сотрудничеству Александр Богомаз. – Заходите и стройте: жилье, школы. Хотелось бы более плодотворного сотрудничества в этом направлении.

Активнее стали работать регионы и в вопросах машиностроения – проведена целенаправленная работа по совместному производству техники. Важно сохранить и взаимодействие по производству минеральных удобрений.

Не перестанут проводить и совместные спортивные, культурные, экономические, молодежные форумы, дадут возможность развивать малому и среднему бизнесу. Особое внимание уделят также общей исторической памяти.

Источник: http://gp.by

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