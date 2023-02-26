Профессионально-психологическое собеседование для абитуриентов вводится в Академии управления при Президенте Республики Беларусь, проводить его начнут с 1 апреля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил ректор вуза Вячеслав Данилович.

«С этой приемной кампании у нас планируется введение профессионально-психологического собеседования, которое будет осуществляться с 1 апреля и до начала приема документов. Это будет допуском к участию в конкурсе на поступление в Академию управления. Также помимо характеристики, которую должен иметь абитуриент, который хочет поступить к нам, ему необходимо еще предоставить рекомендации с последнего места учебы, работы либо службы, плюс рекомендацию от местного органа исполнительной власти», — рассказал Вячеслав Данилович.

В Академии управления состоялся День открытых дверей, в рамках которого абитуриентов познакомили с образовательными программами, реализуемыми вузом, особенностями организации образовательного процесса и внеучебной деятельности, материально-технической базой учреждения. Им также рассказали о ряде нововведений в порядок приема в академию в 2023 году.

На мероприятие приглашались выпускники и учащиеся учреждений общего среднего (среднего специального) образования, а также желающие получить второе или последующее высшее образование, пройти подготовку на II ступени высшего образования (в магистратуре) или переподготовку по специальностям управленческого профиля. Они встретились с руководством академии, Института управленческих кадров, заведующими выпускающих кафедр по специальностям подготовки, потенциальными работодателями, а также лидерами студенческого самоуправления.

Валерия Касперович — учащаяся 11-го класса лицея Белорусско-Российского университета приехала на день открытых дверей в академию из Могилева. «Поступать в академию хочу, потому что вижу здесь много перспектив и привлекательных специальностей, одну из них я уже выбрала — хочу поступать на «государственное управление и право». Туда, как я знаю, нужно сдавать обществоведение, английский язык. Я усердно готовлюсь по этим предметам, работаю над аттестатом. Также я ходила на репетиционное тестирование, сдавала пробный централизованный экзамен, получила по нему 80 баллов. Это меня радует. Есть возможность окончить лицей с золотой медалью, поэтому у меня есть шанс поступить в академию», — поделилась будущая абитуриентка.

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