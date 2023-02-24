Всё начинается с чистоты
На благо экологии
Мини-полигоны закрывались в течение последних шести лет. С 2017 по 2022 год более 1500 объектов захоронения отходов прошли рекультивацию — за это время их число уменьшилось в 14 раз. В 2023-м закроют последние 55: 45 в Брестской области, шесть в Гомельской и четыре в Минской. Строительство новых не планируется.
По словам специалиста, нагрузка на мини-полигоны со временем увеличивается, и их воздействие на подземные воды и окружающую среду становится ощутимым. За прошлый год рекультивировали 61 такой мини-полигон:
— Это необходимая мера. Если ее не предпринять, то отходы будут еще сильнее загрязнять землю, через нее попадать в грунтовые воды, а оттуда вредные вещества будут поступать в пищевые цепи. В целом это не самым лучшим образом влияет на всю экосистему.
Спрос на переработку
По данным Национального статистического комитета, в целом по стране образуется около 4 миллионов тонн отходов в год. С каждым годом их количество увеличивается. В среднем один человек ежегодно выбрасывает около 425 килограммов мусора. Одно из приоритетных направлений развития системы сбора, использования коммунальных отходов — это предотвращение их образования:
— Сделать это возможно только при сознательности и желании каждого жителя страны. Например, если человек не возьмет лишний пакет в магазине или начнет сортировать мусор. Отмечу, что мы к этому ближе, чем пять лет назад, — говорит собеседница. — Минприроды и другие государственные органы напоминают людям о важности раздельного сбора отходов. Понятно, что быстро прийти к идеальному результату не получится, но у нас уже есть успехи на этом пути.
Второе направление, предусмотренное в Национальной стратегии, — извлечение вторичных материальных ресурсов из отходов и внедрение их в хозяйственный оборот как дополнительного источника сырья.
— Это можно сделать, например, с помощью энергетического использования отходов. Кроме того, в будущем предусмотрено введение депозитной залоговой системы обращения с одноразовой потребительской упаковкой, улучшение существующей системы обращения с ТКО, а также внедрение биологической обработки твердых коммунальных отходов.
Предполагается переход от районной системы управления отходами к региональной. Планируется создание 30 крупных комплексных объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов, обслуживающих 3–6 районов.
Сейчас ведется строительство таких объектов. В них будут включены автоматизированная линия сортировки ТКО для отбора пригодных к использованию ВМР, обработка органической части ТКО с получением компоста для зеленого строительства и рекультивации территорий или биогаза для производства тепловой и электрической энергии, производство пре-RDF- или RDF-топлива для цементных заводов или коммунальных котельных, комплекс для переработки строительных, древесных и крупногабаритных отходов.
Что еще будут делать
— Одна из наших приоритетных задач — замещение полимерной упаковки на экологически безопасную. Уже утверждены мероприятия, направленные на это. Например, среди них есть проведение научных исследований по поиску путей решения вопросов переработки тетрапака. Отмечу, что в Беларуси уже есть предприятие, которое занимается его использованием, — рассказывает Екатерина Нестюк и показывает свой блокнот, который сделан из этого вида упаковки. — По бежевому цвету его бумаги можно понять, что он сделан из отходов.
Кроме того, поэтапно в стране внедряются и другие подходы. Например, закрытие мусоропроводов, строительство и реконструкция контейнерных площадок, развитие контейнерного парка, модернизация транспортного парка, строительство региональных комплексов по сортировке ТКО, энергетическое использование ТКО в виде RDF-топлива, внедрение технологий компостирования органической части ТКО.