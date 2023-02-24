Развитие экономики, безопасность и благополучие людей трудно представить вне экологического контекста. Беларусь, в частности, стремится к тому, чтобы сократить объемы захоронения отходов и увеличить их переработку. Так, в этом году в стране планируют закрыть все оставшиеся мини-полигоны, которые ввиду своей малой мощности не оборудованы всеми необходимыми защитными сооружениями и загрязняют окружающую среду. Мы поговорили с консультантом управления регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Екатериной Нестюк о том, чем заменят мини-полигоны, а также узнали, что еще планируется сделать, чтобы количество отходов уменьшилось.

Мини-полигоны закрывались в течение последних шести лет. С 2017 по 2022 год более 1500 объектов захоронения отходов прошли рекультивацию — за это время их число уменьшилось в 14 раз. В 2023-м закроют последние 55: 45 в Брестской области, шесть в Гомельской и четыре в Минской. Строительство новых не планируется.

— информирует Екатерина Нестюк. —

По словам специалиста, нагрузка на мини-полигоны со временем увеличивается, и их воздействие на подземные воды и окружающую среду становится ощутимым. За прошлый год рекультивировали 61 такой мини-полигон:

— Это необходимая мера. Если ее не предпринять, то отходы будут еще сильнее загрязнять землю, через нее попадать в грунтовые воды, а оттуда вредные вещества будут поступать в пищевые цепи. В целом это не самым лучшим образом влияет на всю экосистему.

Спрос на переработку

По данным Национального статистического комитета, в целом по стране образуется около 4 миллионов тонн отходов в год. С каждым годом их количество увеличивается. В среднем один человек ежегодно выбрасывает около 425 килограммов мусора. Одно из приоритетных направлений развития системы сбора, использования коммунальных отходов — это предотвращение их образования:

— Сделать это возможно только при сознательности и желании каждого жителя страны. Например, если человек не возьмет лишний пакет в магазине или начнет сортировать мусор. Отмечу, что мы к этому ближе, чем пять лет назад, — говорит собеседница. — Минприроды и другие государственные органы напоминают людям о важности раздельного сбора отходов. Понятно, что быстро прийти к идеальному результату не получится, но у нас уже есть успехи на этом пути.

Второе направление, предусмотренное в Национальной стратегии, — извлечение вторичных материальных ресурсов из отходов и внедрение их в хозяйственный оборот как дополнительного источника сырья.