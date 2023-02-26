Узнали неочевидные признаки, как понять что ребенок курит вейпы и электронные сигареты

Курить электронные сигареты школьники в Беларуси начинают уже с 10 лет, рассказали наблюдательные педагоги и специалисты в интервью sb.by . Дети хотят быть в тренде и подсаживаются на электронные сигареты и парогнераторы, чтобы не отставать от сверстников.

Например, соцпедагог минской средней школы №4 заметила, что курить «электронки» дети начинают уже с 5-класса. Иногда дети копят на электронные сигареты с карманных денег, а кому-то приборы покупают родители, считая, что в этом нет ничего вредного. Также нет и гендерных различий — к электронным сигаретам девочки и мальчики школьники приноравливаются поровну.

Пик курения вейпов приходится на 7-8 классы, когда у школьников период переходного возраста.

В школах с этим явлениям пытаются бороться, проводя тренинги и разъяснительные беседы. Если ребенка поймают за «парением», электронку отберут и отдадут только родителям. Чаще всего, инцидент исчерпан после беседы, но если случаи повторяются, то в отношении школьника собирается совет профилактики — с родителями и участковым инспектором по делам несовершеннолетних. Там обсуждается правонарушение.

Напомним, что в Беларуси электронные сигареты приравняли к обычным еще в 2019 году. И штраф за «парение» в общественном месте, которым является и школа, составляет до 4 базовых (128 белорусских рублей в сентября 2022-го. — Прим.). Штаф за продажу несовершеннолетним табачных изделий и электронных систем курения и жидкостей для них — до 20 базовых величин (640 белорусских рублей).

В свою очередь, детский врач-психиатр наркологического диспансерного отделения Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология» Анжела Максименко, подчеркнула, что вред и никотиновая зависимость от вейпов такие же, как и от обычных сигарет.

— Дети 10 — 12 лет попадают в эту категорию. Проблема в том, что они отрицают сам факт вреда от электронных сигарет. Причем детям бросить курить труднее, это связано с особенностями не до конца сформировавшегося организма. Но родители не должны ругать ребенка в этом случае, наоборот, следует предложить свою помощь, — пояснила медработник.

Также напомним, что недавно в мире ученые выделили новую болезнь — EVALI, которую вызывают электронные сигареты. Она очень напоминает острую двустороннюю пневмонию, а на снимках легких похожа на тяжелый ковид.

Как родителям по неочевидным приметам понять, что ребенок курит электронные сигареты?

Топ 5-признаков, что школьник пристрастился к «вейпу»:

— растущие карманные расходы;

— слова, связанные с курение в речи;

— жирные пятна от курительных жидкостей на одежде;

— отсутствие аппетита из-за сладких вкусов курительных жидкостей;

— раздражительность.