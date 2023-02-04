В Беларуси масштабируют производство так называемой вакцины против рака. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

В Минздраве пояснили, что во время исследований вакцина показала лучшие в мире результаты лечения пациентов с высокозлокачественными опухолями с метастазами.

О достижениях в этом направлении медицины в ведомстве рассказали в честь Всемирного дня борьбы против рака, который отмечают 4 февраля. Так, эта коварная и изменчивая болезнь со способностью эволюционировать занимает второе место в мире по смертности. За годы исследований ученые сильно продвинулись в поиске эффективного лечения, однако работа продолжается.

«В Беларуси успешно функционирует стройная система онкологической помощи. Постоянно разрабатываются новые методы скрининга, диагностики и лечения злокачественных опухолей, внедряются лучшие достижения в оказании медпомощи онкопациентам», — уточнили в Минздраве.

К примеру, в стране с 2011 года проводится скрининг злокачественных новообразований в четырех направлениях: шейки матки, предстательной железы, молочной железы и колоректальный рак. Эта специальная программа помогает либо выявить опухоль на ранней стадии, либо установить предопухолевое состояние. В результате на фоне заболеваемости онкологической патологией смертность от данного заболевания в республике значительно снижается.

Важный для медиков момент: в стране увеличилось количество пациентов, которые наблюдаются более 5 лет. «Это довольно значимый показатель, говорящий о том, что онкозаболевания поддаются лечению. К тому же в 2020-2021 годах количество выявленных злокачественных опухолей сократилось на 25%», — рассказали в пресс-службе.

Источник: http://gp.by

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