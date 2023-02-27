Министр здравоохранение Беларуси Дмитрий Пиневич обсуждает с китайскими компаниями поставки и совместное производство лекарственных средств, а также закупки оборудования для учреждений здравоохранения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава Беларуси.

Переговоры по широкому спектру сотрудничества в сфере здравоохранения и фармацевтики проходят в Китае 27 февраля. Дмитрий Пиневич находится на предприятии корпорации «Синофарм», где обсуждаются предложения по поставкам, совместному производству и локализации различных лекарственных средств, а также закупкам оборудования для учреждений здравоохранения и лабораторий.

«После вспышки коронавирусной инфекции в Китае по распоряжению Президента Беларуси наша страна первая в мире направила туда самолет с гуманитарной помощью, позже был направлен второй. Большой объем помощи поступил и от Китая в Беларусь. С апреля 2020 года по настоящее время КНР оказала нашей стране безвозмездную помощь на $30 млн. Китайская сторона поставила средства индивидуальной защиты, лечебное и диагностическое оборудование», — отметили в пресс-службе.

Особую роль в предотвращении распространения коронавирусной инфекции сыграли поставки вакцины. Безвозмездно было передано 4,9 млн доз вакцины против COVID-19, еще 4,6 млн было закуплено. Своевременным и крайне важным стал для белорусских врачей китайский опыт в области диагностики и лечения коронавирусной инфекции, которым делились специалисты КНР на видеоконференциях.

«Китайским компаниям China Sinopharm International Corporation и China National Biotec Group Company Limited, входящим в состав корпорации «Синофарм», предложили обсудить проекты по локализации на территории Беларуси производства лекарственных препаратов из портфеля корпорации «Синофарм». В том числе обсуждается предложение по созданию совместного предприятия», — отметили в Минздраве.

Во встрече с Дмитрием Пиневичем также участвует руководство Китайской торговой палаты по импорту и экспорту лекарственных средств и товаров медназначения. Благодаря подписанному меморандуму о взаимопонимании, сотрудничество осуществляется в том числе в сфере продвижения китайского медоборудования на белорусском рынке и оказания содействия в контроле благонадежности поставщиков китайских медицинских изделий в Беларусь.

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