В Беларуси определен перечень вузов для зачисления без вступительных экзаменов. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Министерством образования 3 февраля принято постановление №40 «Об определении перечня учреждений высшего образования для зачисления без вступительных испытаний». Согласно документу без вступительных испытаний, в том числе в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием, зачислят в Белорусский государственный университет, Белорусско-Российский университет, Полесский государственный университет.

Для такого зачисления будущим абитуриентам необходимо освоить в рамках организации профильного обучения содержание образовательной программы среднего образования с изучением отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне в этих учреждениях образования, а также в государственном учреждении образования «Лицей Белорусского государственного университета».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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