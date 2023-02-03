Мы можем всё и даже больше!

Президент как в воду смотрел, когда поручил организовать выставку «Беларусь интеллектуальная». Наука нашла живой и глубокий отклик у людей. Особенно у молодежи и детей. Даже подумалось: а не является ли ошибочным стереотип, что поколение Z только события в экранах смартфонов интересуют? Есть у белорусов ментальная любознательность, тяга к интеллектуальным ценностям. Надо это любопытство удовлетворять. Не пришло ли время сформировать постоянную экспозицию: ведь как такового политехнического музея у нас нет.



Президент Беларуси Александр Лукашенко: — Продлите эту выставку «Беларусь интеллектуальная» для того, чтобы организовать и пропустить через нее особенно нашу молодежь. Они все тычут в телефоны, айфоны, прочее и убеждены, что в стране ничего не делается на конструктив. Но те, кто побывал там, ахают и охают: неужели это мы сделали?! На совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране, 24 января 2023 года.

Наследие большой эпохи Одно из ярких впечатлений из счастливого и беззаботного советского детства — посещение выставки ВДНХ на улице Янки Купалы. Потрогать огромное колесо БЕЛАЗа, пощупать хитроумную систему ножей у жатки комбайна, полюбоваться со всех сторон моделями техники, которую выпускали белорусские предприятия… Там же стояли станки, визуализировались технологические решения, лежали наши микросхемы и сложные платы. А еще стояли яркими рядами коробки с конфетами, банки с мармеладом и вареньем, мясными и рыбными консервами. Правда, в магазинах этого разнообразия как-то не наблюдалось: начинался не очень сытый этап горбачевской перестройки. Но запомнилось-то другое: что всю гамму деликатесов (впрочем, как и много других интересных товаров) мы умели делать. И делали. Эти впечатления не погибли и во время сознательной жизни. По крайней мере, очень скептически относился и в молодости, а тем более в зрелом возрасте к тому, что в 1990‑х приходилось слышать: мол, наша промышленность, наука неконкурентоспособны. Кстати, нередко об этом говорили люди, которые очень лихо продавали в постперестроечной неразберихе разработки советского периода (а их было тысячи в НИИ и других научно-исследовательских организациях) западным компаниям. Некоторые стали миллионерами.

Впрочем, «период отрицания» остался в прошлом. Но нет площадки для подтверждения. Экспозиция ВДНХ как-то тихо и незаметно «скончалась» вместе с советским периодом истории. А ее преемника так и не появилось. По крайней мере, пока.

Интеллектуальный продукт — в массы Справедливости ради стоит отметить: в части продвижения той же промышленности делается немало.

На ведущих предприятиях действуют и корпоративные экспозиции, развивается и популяризируется индустриальный туризм. Наши промышленные компании стали более доступны, не закрываются за дверями заводской проходной. Но немало интересного остается, как говорится, за кадром.

К тому же современность уходит в наноформат, в квантовые глубины. Для представления широкой публике этих достижений уже нужны другие формы визуализации. Например, тот же графен. Этот материал обладает особой молекулярной структурой, которая придает ему уникальные физические и химические свойства. Но внешне графен не отличается от банального графита. Идентифицировать это вещество можно только в современных лабораториях. Но тема-то интересная. И ее можно преподнести широкой общественности, далекой от физики, через модели и другие инструменты. Благо сегодня есть масса способов показать, продемонстрировать все что угодно: виртуальная реальность, дополненная, 3D и так далее. Технологий множество. Многие освоены теми же резидентами ПВТ. И сами по себе они являются интеллектуальным продуктом.

Творческий подход Словом, если творчески соединить IT, реальное производство и науку, можно сформировать очень интересную экспозицию. И не просто выставку, музей, а интерактивное пространство. Зону интеллектуального развития, которая бы и обучала, и развивала, и развлекала.

Конечно, такой проект требует финансирования. Из каких источников черпать ресурсы? Несомненно, и эту сторону необходимо тщательно продумать. Но, как мне кажется, есть в таком интеллектуальном политехническом музее и коммерческий потенциал. Намедни видел рекламу — выставка роботов. Цена билета — 18 — 25 рублей. Не очень-то и дешево. Но на такие мероприятия люди откликаются. Конечно, образование у нас бесплатное. Но даже в СССР вход в музеи был по билетикам. Другой вопрос, что тарифы были крайне социальными и для всех доступными. Другими словами, хотя бы частично окупать себя экспозиция может. Вполне логично, если такой проект поддержат инвестициями наши флагманы.

Популяризация промышленности и науки лежит в плоскости их непосредственных интересов. Сегодня нашим научно-исследовательским и промышленным организациям приходится конкурировать за кадры с другими секторами. И преподнести себя в выгодном свете очень важно, чтобы выдержать борьбу за молодых и талантливых.

Ведь воспитывать надо с детства, и здесь нужно показать ребятам уже в школе, что, кроме смартфона (а он есть уже у всех), есть еще индустрия реальных вещей. И она не менее интересная (а возможно, и более), чем цифровые коды.