Мы можем всё и даже больше!
— Продлите эту выставку «Беларусь интеллектуальная» для того, чтобы организовать и пропустить через нее особенно нашу молодежь. Они все тычут в телефоны, айфоны, прочее и убеждены, что в стране ничего не делается на конструктив. Но те, кто побывал там, ахают и охают: неужели это мы сделали?!
На совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране, 24 января 2023 года.
Наследие большой эпохи
Одно из ярких впечатлений из счастливого и беззаботного советского детства — посещение выставки ВДНХ на улице Янки Купалы. Потрогать огромное колесо БЕЛАЗа, пощупать хитроумную систему ножей у жатки комбайна, полюбоваться со всех сторон моделями техники, которую выпускали белорусские предприятия… Там же стояли станки, визуализировались технологические решения, лежали наши микросхемы и сложные платы. А еще стояли яркими рядами коробки с конфетами, банки с мармеладом и вареньем, мясными и рыбными консервами. Правда, в магазинах этого разнообразия как-то не наблюдалось: начинался не очень сытый этап горбачевской перестройки. Но запомнилось-то другое: что всю гамму деликатесов (впрочем, как и много других интересных товаров) мы умели делать. И делали.
Эти впечатления не погибли и во время сознательной жизни. По крайней мере, очень скептически относился и в молодости, а тем более в зрелом возрасте к тому, что в 1990‑х приходилось слышать: мол, наша промышленность, наука неконкурентоспособны. Кстати, нередко об этом говорили люди, которые очень лихо продавали в постперестроечной неразберихе разработки советского периода (а их было тысячи в НИИ и других научно-исследовательских организациях) западным компаниям. Некоторые стали миллионерами.
Интеллектуальный продукт — в массы
Справедливости ради стоит отметить: в части продвижения той же промышленности делается немало.
Но тема-то интересная. И ее можно преподнести широкой общественности, далекой от физики, через модели и другие инструменты. Благо сегодня есть масса способов показать, продемонстрировать все что угодно: виртуальная реальность, дополненная, 3D и так далее. Технологий множество. Многие освоены теми же резидентами ПВТ. И сами по себе они являются интеллектуальным продуктом.
Творческий подход
Словом, если творчески соединить IT, реальное производство и науку, можно сформировать очень интересную экспозицию. И не просто выставку, музей, а интерактивное пространство. Зону интеллектуального развития, которая бы и обучала, и развивала, и развлекала.
Другими словами, хотя бы частично окупать себя экспозиция может. Вполне логично, если такой проект поддержат инвестициями наши флагманы.
13 февраля выставка «Беларусь интеллектуальная» отправится в Гомель. За два месяца организаторы экспозиции рассчитывают объехать все областные центры. Кстати, на выставке в регионах будут представлены отдельным сектором достижения конкретной области.