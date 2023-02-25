Как идут первые испытания и чем вызвана необходимость приобретения подобной техники, «Авангарду» рассказал главный лесничий учреждения Павел Клепча.

– Главная цель лесоводов – добиться общей приживаемости высаженных растений и хороших насаждений к возрасту спелости. Для этого необходимо создать максимально благоприятные условия для выращивания леса. Ротоватор, который мы испытываем на лесосеке главного пользования Чернянского опытно-производственного лесничества, измельчает почву вместе с корнями на глубине до 20 см, а также создает прямолинейные ряды шириной до 70 см для того, чтобы максимально использовать механизацию как на стадиях создания, так и выращивания леса. Такая обработка делает почву рыхлой, обогащает ее кислородом, а плодородный слой остается в корневой зоне сеянцев. Мы садим саженцы не в желтый песок, а в максимально питательную среду.



Но рекультивация ротоватором – это финишная обработка почвы. Прежде чем сделать прямолинейные ряды, мы очистили участок лесосеки от порубочных остатков и выровняли при помощи белорусского универсального энергосредства УЭС-280 «ПАЛЕССЕ U280» ОАО «Гомсельмаш» в агрегате с мульчером. Мощная машина измельчила все порубочные остатки в виде ветвей, корней и пней. Затем универсальное энергетическое средство в агрегате с ротоватором, кстати, тоже белорусского производителя – могилевской компании «Стройремавто», выполнило подготовку почвы под посадку лесных культур. Ровная поверхность вкупе с прямолинейными рядами в дальнейшем позволит нам проводить механизированные уходы и сэкономить людские ресурсы. Если же прямолинейности нет, техника работает не так, как хотелось бы. Есть риск, что молодые культуры могут быть засыпаны землей или вовсе срезаны.

По сути, мы инвестируем в будущее. Решением руководства лесхоза был взят курс на механизацию лесокультурных работ, потому что за ней будущее. Мы понимаем, на это нас нацеливает и Министерство лесного хозяйства, что без повышения производительности труда, без механизации, принимая во внимание определенные трудности с трудовыми ресурсами на селе, справиться с объемами по созданию лесных культур и уходами за ними будет проблематично. Техника давно перестала быть роскошью для лесного хозяйства. Сегодня нам уже трудно представить без машин заготовку древесины. Постепенно, уверен, все меньше ручного труда будет задействовано и на подготовке лесосек, посадке лесных культур, организации уходов. Так, универсальное энергетическое средство «ПАЛЕССЕ U280» от ОАО «Гомсельмаш» мы закупили в конце прошлого года, вслед за ним обзавелись мульчером. Вот пришло время вооружиться ротоватором. Вместе с тем, наша цель купить не просто современную, а максимально полезную технику, позволяющую сделать самые затратные лесохозяйственные мероприятия быстрее, качественнее и эффективнее.

Чтобы не ошибиться с выбором, мы практикуем предварительное тестирование агрегата в работе. Могилевские производители предоставили нам такую возможность. И сейчас мы совместно проводим проверку ротоватора. Узнаем его слабые места, чтобы в случае выявления недостатков доработать его и модифицировать. Могу сказать, что результаты работы механизма нас удовлетворяют, но с окончательными выводами торопиться пока не будем, – поделился Павел Владимирович.



Ирина ПАЛУБЕЦ

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