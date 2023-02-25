Руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Филипп Барбоза отметил, что более миллиарда людей подвергаются риску заболеть холерой. Такое заявление он сделал на брифинге в Женеве, сообщает ТАСС.

Филипп Барбоза рассказал, что за минувшую неделю о новых вспышках холеры сообщили сразу три страны. Тем самым, общее число государств, которые ведут борьбу с заболеванием, выросло до 22.

«По нашим оценкам, более миллиарда людей в 43 странах напрямую подвергаются риску заболевания холерой», – сказал он.

Сотрудник ВОЗ также подчеркнул, что в 2022-м году со вспышками инфекционной болезни столкнулись на 50% больше стран, чем в 2021-м.

«К сожалению, эта тенденция продолжается. Бедность, конфликты и природные бедствия продолжают подпитывать вспышки, которые теперь усугубляются изменением климата», – поделился он.

Кроме того, специалист акцентировал внимание на том, что показатели летальности являются самыми высокими за последние десять лет.

Стоит напомнить, что холера является опасной инфекционной болезнью, которая вызывается бактерией Vibrio cholerae. Возникает болезнь при попадании в организм зараженных пищевых продуктов или воды.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель