На Гомельщине почти в два раза выросло число педофилов, которые знакомятся с детьми и подростками в интернете и склоняют их в переписке к развратным действиям сексуального характера. Если годом ранее цифра равнялась 56, то уже в 2022-м таких преступлений раскрыли 106, сообщили в городском журнале «Белка«.

Статистику озвучили на недавно прошедшем в областном центре семинаре, посвящённом профилактике и выявлению преступлений против половой неприкосновенности. Рассказали специалисты и о самых популярных схемах «развода» на интимные снимки и половой контакт.

Как распознать злоумышленника?

Первый признак, что с ребёнком переписывается злоумышленник, – стремление перенести общение на малоизвестную платформу. Большинство знакомятся с будущими жертвами в популярных социальных сетях, в основном, «ВКонтакте», но продолжить переписку предлагают на стороннем ресурсе. С чем это связано? Крупные соцсети сотрудничают с правоохранительными органами и передают данные о преступнике и содержании его переписок, если их затребует следствие.

Следующий признак – «просачивающаяся» в виде местоимений и форм глаголов настоящая личность преступника. Чаще всего он представляется ребёнком одного пола и возраста с жертвой, специально допускает в тексте ошибки, чтобы казаться младше. Но иногда расслабляется и вместо «ушла» вдруг пишет «ушёл», вместо «сказала» – «сказал». Дети принимают такие несовпадения за опечатки, не подозревая, что собеседник – не тот, за кого себя выдаёт.

Отсутствие голосовых и видеосообщений – ещё одна настораживающая особенность таких переписок. Если человек не хочет обнаруживать свой голос или внешность, значит, ему есть что скрывать.

На просьбу поговорить по телефону или видеосвязи злоумышленник всегда отвечает отказом, каждый раз подыскивая новое оправдание и путаясь в показаниях: то микрофон неисправен, то наушники дома забыл, то вокруг шумно, то деньги на балансе закончились.

Любая попытка заинтересовать ребёнка материально, обещания прислать подарки или сводить на концерт – главный «красный флаг», после которого стоит немедленно прекратить переписку и отправить незнакомца в бан, даже если непристойных предложений ещё не поступало.

Какие бывают схемы обмана?

Злоумышленники любят чат-рулетки, где собеседниками становятся случайно сгенерированные пользователи из разных регионов и даже стран. Разработанные «специально для детей» приложения тоже в топе у педофилов. В них главным принципом защиты считается возрастное ограничение при регистрации: якобы это должно уберечь юных пользователей от нежелательных знакомств.

В действительности злоумышленник может указать какой угодно возраст – подтвердить его всё равно невозможно, ведь ни одно приложение не запрашивает паспортные данные. Зато позиционирование ресурса как детского сразу облегчает поиск жертвы.

Но находят жертв педофилы в любой социальной сети. Свежие примеры привел старший оперуполномоченный управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми майор милиции Дмитрий Шалобасов.

14-летняя девочка одного из райцентров Гомельщины познакомилась «ВКонтакте» с мужчиной 41 года, как потом выяснилось – эксгибиционистом. После недолгой переписки он предложил встретиться лично, а затем – взаимовыгодный обмен. Девочка один раз посмотрит, как мужчина удовлетворяет себя, и за это он купит ей пиво и чипсы. На следующую такую встречу она пришла уже вдвоём с подругой.

Со временем «оплата» специфического зрелища стала казаться школьнице недостаточной. Взамен она попросила деньги, потратить которые собиралась на шоппинге в Минске. Но такой расклад не устроил мужчину. Он согласился заплатить наличными только за её интимные фотографии. Когда девочка их отправила, педофил угрозами, что эти снимки увидят родственники и одноклассники, склонил её к половому контакту.

Шантаж продолжался три месяца прошлого лета, пока преступник не заявил, что собирается прийти с распечатками фото на линейку 1 сентября. Только тогда пострадавшая нашла в себе силы рассказать обо всём маме, которая и сообщила в милицию.

Точно так же на крючок попадаются девушки в чат-рулетке, которых случайные собеседники уговаривают раздеться. Находятся те, кому такие просьбы льстят, и они соглашаются, не подозревая, что собеседник ведёт запись экрана.

Как потом будут использоваться полученные записи, зависит от того, интересуют преступника услуги или деньги. В первом случае он шантажом склонит жертву к половому контакту, во втором – заставит изготовить порнографические материалы с её участием, которые потом можно продать сторонним ресурсам. Из страха, что непристойные видео увидят знакомые, жертвы оказываются в полной зависимости.

Жительница другого районного центра стала жертвой «фотографа из модельного агентства», который «развёл» её на фото в купальнике. Проверить, кто собеседник на самом деле, в этом случае проще всего. Нужно спросить, представителем какого именно агентства он является, затем написать этому агентству в социальных сетях и приложить скриншоты переписки, уточнив, правда ли это их сотрудник. В подавляющем большинстве случаев ответ будет отрицательным.

Что говорят специалисты?

Многие из этих историй стали известны правоохранителям после того, как пострадавшие дети совершили попытки суицида. Они не понимали, что их обидчики могут и должны быть наказаны, и не видели другого способа прекратить свои страдания.

Участие детей, всё-таки дошедших до милиции, в судебном процессе пытаются минимизировать, чтобы лишний раз их не травмировать. Показания жертвы дают один раз, в специально оборудованном для их психологического комфорта помещении, под запись. В дальнейшем эта запись «подвязывается» к материалам уголовного дела и используется на всех этапах его рассмотрения.

В прошлом году около 70% уголовных дел по таким преступлениям было возбуждено по сообщениям врачей, которые первыми заметили следы изнасилования при осмотре. Передавать информацию о таких фактах в правоохранительные органы им предписывает Постановление Совмина №1192, которое начало действовать в 2015 году. До тех пор половая жизнь подростков считалась врачебной тайной.

Для предупреждения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних правоохранители и медики делают очень много.

На базе филиала №3 детской поликлиники работает школа репродуктивного здоровья, где каждую неделю проходят тематические лекции.

– Рассказываем девочкам об особенностях строения и функционирования их организма, затем переходим к более взрослым темам. Например, методам профилактики нежелательной беременности, особенностям её течения в подростковом возрасте, аборту и его последствиям, планированию семьи. Занятия проходят по четвергам в 15:00 в течение всего учебного года, – сообщила заведующая городским консультативным отделением детской гинекологии Наталья Доронина.

Актуальное расписание можно узнать в своей участковой поликлинике. Кроме того, в рамках профилактических осмотров, проводимых с октября по май, детские гинекологи тоже читают лекции, не упуская возможности побеседовать с большим числом подростков за раз.

Источник: http://gp.by

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