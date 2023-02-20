В Гомельском кадетском училище состоялся этап олимпиады «За Беларусь! Учись побеждать!» В силу объективных причин любимая кадетская олимпиада не проводилась несколько лет. И вот долгожданный старт, даже с некоторыми новшествами. Турнир по стрельбе отныне будет проводиться в память о собрате-суворовце гвардии капитане Сергее Александровиче Алданове, погибшем при выполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан.

Турнир был открытый. Поэтому об участии в нем заявили 11 команд. Это кадетские команды ГКУ, лицея при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси, ГУО «Центр творчества детей и молодежи Железнодорожного района г.Гомеля», ГУО №1 города Буда-Кошелево, ГУО №72 города Гомеля.

Возобновленная олимпиада получила серьезную поддержку среди различных организаций и ведомств, а также руководства перечисленных учреждений. Основными партнёрами были: общественное объединение «Белорусский союз суворовцев и кадет», Гомельское отделение Белорусского фонда мира, Гомельская областная организация ОО «Белорусская федерация биатлона», областная организация Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, Военный комиссариат города Гомеля, военно-транспортный факультет Белорусского государственного университета транспорта.

Зал без видимых эмоций – это про стрелковый спорт. Тем не менее, наблюдалось напряжение болельщиков и уверенность участников. Среди участников присутствовал дух соперничества. Но стрелки держали себя в руках, проявляя внешнее спокойствие, достигали определенных результатов. Наблюдалась ловкость участников, быстрота мышления, точность движений, меткость, выдержка и уравновешенность. Было видно, что стрелковый спорт поддается многим участникам, ведь все они готовились к соревнованиям. В поставленных задачах были элементы прикладной стрельбы. Это и точность, и время, и военные навыки.

В программе соревнований были предусмотрены и другие площадки. Например, участники турнира могли поучиться разбирать и собирать автомат Калашникова и даже состязаться по времени. Занять свободное время до подведения итогов можно было в музейной комнате училища, где проходила интересная и познавательная экскурсия. Посетителям здесь позволено брать в руки экспонаты. А все из экспозиции «Военный мундир» примерить и сфотографироваться.

Но вот наступил долгожданный момент подведения итогов. Понятно, что хозяева спортивной площадки искренне стремились к победе. И удача им сопутствовала. Команда 4 курса Гомельского кадетского училища была в результате – абсолюте первой. Второе место в упорной борьбе завоевали участники команды ГУО «Центр творчества детей и молодежи Железнодорожного района г.Гомеля». Третья победа досталась команде лицея при УГЗ МЧС Беларуси.

С особым напряжением участники турнира и болельщики ждали оглашения результатов в личном первенстве, хотя информация для прозрачности судейских решений в процессе хода соревнований отражалась на экране. И, все-таки, наступил захватывающий момент финала. Называются лучшие участники в стрельбе стоя с руки по мишеням «П» на дистанции 10 метров. Здесь равных не было учащемуся СШ №1 города Буда-Кошелево Артему Некрашевичу. Второй результат показал Владимир Орловский, воспитанник лицея МЧС. Третьим был Богдан Цуканов – кадет 4 курса ГКУ.

Вторым упражнение турнира был «Биатлон». Победителем стал кадет 4 курса Гомельского кадетского училища Денис Воденков. И это не случайность. Бесспорно, что кроме спортивной воли к победе Дениса подвигнул на уверенный результат и тот факт, что капитан Алданов является его земляком. Они оба выросли в одном городе, ходили по одним улицам. Могила Сергея Александровича находится в городе Буда Кошелево.

Не менее стойко к победе шел Николай Хвойницкий из лицея УГЗ. Он стал вторым. И опять Богдан Цуканов из ГКУ занял третью ступеньку.

Участники, которые выполняли упражнение по стрельбе сидя с руки на дистанции пять метров по специально разработанным мишеням «Муха» разделили результат следующим образом: первое место – Юлия Куст, ГКУ; второе – Денис Воденков, ГКУ; третье – Роман Суденко, ГКУ.

Абсолютными победителями по сумме трёх упражнений в турнире памяти гвардии капитана Сергея Алданова стали кадеты Гомельского кадетского училища Денис Воденков. Второй результат — у Богдана Цуканова, третий – у Вадима Чубукова.

Определены лучшие и во внеконкурсном соревновании по выполнению нормативов по огневой подготовке. На первом месте Даниил Концевой, ГКУ; второй результат у Ильи Стрижака, лицей УГЗ; третий – у Никиты Буланова, ГКУ.

В торжественной обстановке юные стрелки-победители получили кубок, медали, дипломы, подарки. Ребят поздравил с победой директор училища Дмитрий Николаевич Григоренко, пригласил к участию в дальнейших этапах олимпиады. К поздравлениям присоединился двоюродный брат капитана Алданова Дмитрий Валерьевич Терешков. Призами и подарками, которые предоставили партнеры турнира, были отмечены лучшие спортивные результаты юных стрелков.

Директор училища поблагодарил за подготовку спортсменов взрослых представителей команд, а также автора проекта и практического помощника в проведении олимпиады «За Беларусь! Учись побеждать» полковника запаса, руководителя областной организации БССК Александра Ивановича Зайченко.

Татьяна Якименко, руководитель пресс-центра ГКУ