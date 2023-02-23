В декабре 2022 года на территории Гусевицкого сельсовета стартовал проект по военно-патриотическому воспитанию. Первое мероприятие было посвящено 100-летию образования Союза Советских Социалистических Республик.

В продолжении проекта 22 февраля нынешнего года прошло мероприятие – устный журнал «Опаленный войной», посвященный 85-летию образования Гомельской области.

На мероприятии присутствовали заместитель председателя райисполкома Артем Гришай, исполняющий обязанности председателя Гусевицкого сельисполкома Светлана Вшола.

Листая устный журнал о военном прошлом своих земляков, рассматривая их фотографии, переживая судьбы людей в кинолентах и песнях, односельчане, приглашенные задумаются о многом: о войне и мире, о героизме своих прадедов, о связи поколений и о том, как важно оставаться человеком в любых обстоятельствах.

Руководитель по военно-патриотическому воспитанию Гусевицкой школы Ольга Тынькова провела исследовательско-поисковую работу по сбору материалов о военном прошлом жителей Гусевицкого сельсовета. Часть архивных документов была взята на сайтах «Поиск народа», «Память народа», а также из семейных архивов жителей д. Гусевица.

На мероприятии были оформлены экспозиции «Великая Отечественная война в судьбах наших земляков», «Боль души – Афганистан».

В мероприятии приняли участие Ольга Барабанова, внучка Демида Демидовича Тусикова, Валентина Кекелева, дочь Семена Федоровича Кекелева, которые поделились личным архивом и воспоминаниями о тех трагических днях.

Про героические подвиги своего прадедушки Асадченко Ивана Мефодьевича рассказало подрастающее поколение.

Отдельная страница устного журнала была посвящена войне в Афганистане. Здесь вспомнили всех односельчан, которых коснулась эта «чужая война».

Вспомнили и почтили память выпускника Гусевицкой школы, командира отделения минометной батареи, сержанта Юрия Чепикова, который погиб при исполнении интернационального долга в Республике Афганистан. За мужество и героизм он был посмертно награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».

Мероприятие сопровождалось презентацией, которая отражала события тех времен, а также музыкальными номерами в исполнении учащихся Гусевицкой школы и участников клубных формирований.

Устный журнал дал возможность «пролистать» далеко не все страницы тех кровопролитных войн. И о многом еще можно и нужно рассказать. Главное, помнить о погибших и героях, и знать, что мир – это самое ценное на нашей планете!

Одним из мероприятий, посвященных 85-летию образования Гомельской области, станет торжественное открытие музейной комнаты в Гусевицкой средней школе. Сбором экспонатов занимаются все жители сельсовета.