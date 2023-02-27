Соревнования прошли 18 февраля на базе Узовской школы. Участие в них приняли не только спортсмены нашей детско-юношеской спортивной школы, но и юные воспитанники ДЮСШ БМЗ из Жлобина. 50 ребят отделения велосипедного спорта посоревновались в общей физической подготовке.

Воспитанники ДЮСШ «СПАРТА» показали отличные результаты. Так, бронзу завоевали Анастасия Чернявская, Роман Боглай и Ксения Лапицкая, второе место заслуженно досталось Александру Тестову, а победителями признаны Виктория Семенова и Арсений Першин.