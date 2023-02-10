В Жабинковском районе в искусственном водоеме утонули двое детей.

СК устанавливает обстоятельства гибели двух детей в Жабинковском районе.



В МЧС 9 февраля около 23.40 поступила информация, что в агрогородке Большие Яковчицы пропали дети.

При обследовании территорий домовладений примерно в 00.40 детей 2014 и 2016

годов рождения обнаружили в водоеме на приусадебном участке нежилого дома. Трагедия случилась в 80 м от места проживания детей. Тела обнаружили в полынье примерно в 3 м от берега.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Прокуратура Буда-Кошелевского района предупреждает, запретите детям выход на лед! Категорично и четко! Расскажите детям, что на льду гибнут и лед — это ОПАСНО. Уделяйте пристальное внимание обеспечению безопасности ваших детей.