Сегодня на большей части территории страны прогнозируется снег, мокрый снег, дождь. На дорогах возможно образование снежной каши и гололедицы, сообщили в пресс-службе МВД.

— Водителям в сложных погодных условиях следует выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость, держать дистанцию и соблюдать боковой интервал. С особой осторожностью проезжать пешеходные переходы, избегать ненужных перестроений, опережений и обгонов. Все в машине должны быть пристегнуты ремнями безопасности, — посоветовали в ведомстве.

Пешеходам необходимо помнить, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь автомобиля, а при экстренной останговке транспорт может уйти в неуправляемый занос. В связи с этим пешим участникам движения необходимо переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что все автомобили успевают остановиться. В темное время нужно пользоваться световозвращающими элементами.

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