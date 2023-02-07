В Министерстве образования рассказали о сроках итоговой аттестации по завершении учебных занятий в 2022/2023 учебном году. Соответствующие рекомендации размещены на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Аттестация учащихся IX класса по всем учебным предметам по итогам учебного года проводится до 25 мая.

Учащиеся XI (XII) класса аттестацию по белорусскому и русскому языкам должны пройти до 12 мая. Аттестация учащихся XI (XII) класса, которые в соответствии со своим выбором сдают ЦЭ по одному из следующих учебных предметов — «Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)», «Математика», «Всемирная история», «История Беларуси», «Обществоведение», «География», «Биология», «Физика», «Химия», по итогам учебного года проводится до 19 мая.

Аттестация учащихся XI (XII) класса по учебным предметам, по которым они не сдавали ЦЭ, а также по другим учебным предметам, по которым не предусмотрены итоговые испытания по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования, проводится до 25 мая.

Уточняется, что учащихся допускают к итоговой аттестации по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования на условиях и в порядке, установленных пунктами 37, 38 и 39 Правил проведения аттестации.

belta.by