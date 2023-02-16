На повестку дня были вынесены вопросы создания партии, избрания секретаря учредительного собрания и делегатов на общереспубликанский учредительный съезд.

По словам председателя районной организации РОО «Белая Русь» Татьяны Чечко, главная задача – создать новую самостоятельную партию, деятельность которой будет направлена на решение основных проблем как в обществе, так и в мире.

Сегодня на собрании определили трех делегатов от Буда-Кошелевского района на общереспубликанский учредительный съезд по созданию партии, который состоится 18 марта в Минске.

Аналогичные собрания проходят в эти дни по всей Гомельской области.