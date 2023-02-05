Журналисты «Авангарда» побывали на стройплощадках, и вот что они выяснили.

Гомельская организация ОАО «Строительно-монтажный трест №27», которая была определена подрядчиком в рамках инвестпрограммы Гомельской области по строительству школы в агрогородке Коммунар, приступила к подготовительным работам в январе 2023-го. Буквально неделю назад было снесено старое аварийное здание школы 1956 года постройки, которое не эксплуатировалось с 2010 года. Все это время учебный и воспитательный процессы были организованы на базе трехэтажного корпуса школы, возведенного в 1965 году, яслей-сада «Солнышко», где занимались классы начального звена, а также Дворца культуры, в спортивном зале которого проходили уроки физкультуры. Разумеется, это вызывало определенные трудности как для ребят, так и для педагогов.

После строительства нового двухэтажного корпуса с переходной галереей образовательный комплекс Коммунаровской школы вновь станет единым. Одновременно в школе смогут разместиться 460 человек. Так, по проекту в новом здании будут расположены спортивный и актовый залы, мастерская для мальчиков, пищеблок, кабинеты физики, информатики, биологии, на втором этаже появится отделение для детей первых классов со спальными, игровыми помещениями, раздевалками. Главный вход в школу оборудуют пандусом с поручнями.

В настоящий момент подрядчик ведет расчистку строительной площадки, вывозит строительный мусор, после чего приступит к возведению школы. Большая стройка ведется за счет средств областного бюджета и должна завершиться к сентябрю 2023 года. Новая школа разместится на участке площадью 0,26 га.

На площадке по строительству фермы ОАО «Николаевка» вблизи д. Прибор задействованы специалисты ОАО «Строительный трест №14». Новая ферма будет введена в эксплуатацию до конца года. К слову, расположенные напротив животноводческие объекты МТФ и ДМБ «Прибор» 2010 и 2016 годов постройки тоже их рук дело. Работу они выполнили качественно и в срок. Надеемся, так будет и на этот раз.

Строительство нового животноводческого комплекса стало возможным благодаря политике Президента страны и при поддержке областного руководства. Проект пре-дусматривает возведение двух коровников с беспривязным содержанием животных на 432 головы, доильно-молочного блока, оборудованного доильными установками отечественного производства, сарая для содержания сухостойных коров и нетелей на 252 головы с родильным отделением, площадки с 230 домиками для телят. Отопление и подогрев воды будут осуществляться от мини-котельной на местных видах топлива, а водоснабжение обеспечат две новые скважины и водонапорная башня.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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