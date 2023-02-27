С 24 февраля по 1 марта на территории Буда-Кошелевского района проводится профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение ДТП по причине нарушений правил проезда перекрестков либо маневрирования под условным наименованием ПМ «Безопасный перекресток!»

Значительное влияние на уровень безопасности дорожного движения оказывает недисциплинированность водителей транспортных средств и пешеходов. В большинстве случаев дорожно-транспортные происшествия совершаются из-за отсутствия взаимного уважения между участниками дорожного движения, а также по причине прямого игнорирования Правил дорожного движения.

Грубейшие нарушения Правил дорожного движения, приводящие к авариям со стороны водителей — это превышение скоростного режима, нарушение правил обгона, маневрирование, проезда перекрестков, не пропуск пешеходов на пешеходных переходах, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не использование детских удерживающих устройств, при перевозке несовершеннолетних пассажиров; со стороны пешеходов — это переход проезжей части в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора, неожиданный выход на дорогу из-за транспортных средств, неиспользование световозвращающих элементов в темное время суток.

Бесконечное выяснение участников дорожного движения кто прав, а кто виноват ни к чему не приведет, попросту необходимо знать и соблюдать Правила дорожного движения. Закон дорог, написанный ценой жизней граждан погибших в дорожно-транспортных происшествиях, ставших инвалидами и утративших своё здоровье, регулярно совершенствуется с учетом складывающейся дорожно-транспортной обстановки в Республике Беларусь. Всем участникам дорожного движения необходимо регулярно повышать свой образовательный уровень и изучать действующее законодательство.

Всем участникам дорожного движения необходимо осмыслить, и понять, что дорога всегда сопряжена с опасностью, где нет и не должно быть места самоуверенности, безразличию и полумерам в вопросах соблюдения своего истинного предназначения — всегда и везде оставаться сознательным человеком, ведь от действий каждого из нас зависит, будут ли наши дороги безопасными.

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение правил проезда перекрестков и маневрирования, предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 8 статьи 18.13 КоАП и влечет наложение штрафа в размере от одной до пяти базовых величин, а в случаи нарушение ПДД повлекшее создание аварийной обстановки в соответствии с частью 12 статьи 18.13 КоАП влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет или без лишения.

ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома