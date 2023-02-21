В рамках республиканской акции «Наш животновод» главный бухгалтер райкома профсоюза работников АПК Валентина Ксензова встретилась с трудовым коллективом МТФ1 «Губичи».

По словам Валентины Васильевны, одна из основных задач акции – побывать на животноводческих объектах и выразить признательность работникам отрасли за их нелегкий труд.

На встрече с трудовым коллективом фермы присутствовали руководство хозяйства и профсоюзный актив. Как отметил руководитель КСУП «Губичи» Андрей Соболев, отрасль животноводства – это, пожалуй, одна из самых непростых в сельском хозяйстве. Ведь здесь не бывает перерывов, здесь трудолюбивым рукам найдется дело круглый год. Об итогах работы фермы в минувшем году рассказала главный экономист сельхозпредприятия Людмила Кайтанова.

Традиционно важной частью акции является чествование лучших работников отрасли. Так, заслуженные слова благодарности за ежедневную добросовестную работу звучали в адрес оператора по откорму крупного рогатого скота Сергея Манеева и оператора машинного доения Елены Иванькиной.

– Слов благодарности и уважения заслуживают многие работники ферм, но, к сожалению, невозможно отметить всех сразу. Пусть эти небольшие подарки вместе с искренними словами высокой оценки работы станут для вас хорошим стимулом для достижения высоких показателей в работе, – подчеркнула Валентина Ксензова.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Валентины Ксензовой