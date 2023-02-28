«ЧВК Редан» — не частная военная компания, как можно подумать из-за названия, а сообщество неформалов со своими отличительными чертами. Например, приверженцы этой субкультуры носят черную одежду с пауками и цифрой четыре.

Почему случались драки?

Новое молодежное течение «Редан» зародилось в России, но сейчас последователи появляются и в Беларуси, в том числе в Гомеле.

Ранее российские СМИ сообщали, что «реданами» могут быть ребята неформальной внешности, с крашеными волосами, носящие черную одежду. В описании их группы в соцсети «ВКонтакте» сказано, что паблик не пропагандирует ненависть к другим нациям, решение конфликтов с помощью драк, «массовые беспределы», прочие нарушения законов.

Но «ЧВК Редан» — новое веяние, многое о нем неизвестно. Есть версия, что в «Редане» подростки-неформалы борются с людьми, которые считают их внешний вид неправильным, женоподобным. Например, с футбольными фанатами. На этой почве происходят конфликты. В России и на Украине уже случались массовые драки с участниками нового движения. Как правило, в крупных торговых центрах.

Как быть мамам и папам?

Ребята из Гомеля тоже заинтересовались «ЧВК Редан». В «Тиктоке» есть видео, на которых школьники сидят на уроках в черных байках с характерным принтом, рисуют пауков на руках. «Реданы» уже приглашают единомышленников на встречи в торговые центры…

Родителям стоит насторожиться, если увидели у своих детей вещи с пауками и цифрой четыре. Важно провести беседу, напомнить ребенку, что жестокость и агрессивность может привести к печальным последствиям. Не стоит начинать драки или отвечать на провокации. Можно причинить кому-то травму, пострадать самому или получить проблемы с законом.

Источник: http://gp.by

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