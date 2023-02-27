С 10 по 24 февраля в спортивном зале Коммунаровского Дворца культуры районным ФСК «Урожай» при спонсорской поддержке РУП «Белоруснефть-Особино» был проведен турнир по мини-футболу «Памяти первого директора Гомельской бройлерной птицефабрики Климкова В.К.». Две недели пять команд боролись за право быть лучшей. По результатам игр третье место заняла команда МФК «Коммунар», второе — ОАО «Юбилейный-Агро», а первое место по праву досталось команде МФК «Уваровичи».

По словам председателя ФСК «Урожай» Олега Еченко, турнир удался, участники получили массу положительных эмоций и призы от РУП «Белоруснефть-Особино».

Фото из архива ФСК «Урожай»