Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Очаг землетрясения залегал на глубине всего 2 км. Эпицентр находился в 67 км к северо-востоку от города Кахраманмараш (население 376 тыс. человек).

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 февраля в провинции Кахраманмараш (юго-восток Турции) произошло землетрясение магнитудой 7,8, очаг залегал на глубине 10 км. Затем последовало около сотни афтершоков. Землетрясение затронуло и соседнюю с Турцией Сирию. В общей сложности в обеих странах в результате землетрясения погибли более 1,2 тыс. человек, пострадали свыше 6,3 тыс. человек.

belta.by