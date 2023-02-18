В целях стабилизации обстановки на дорогах страны с 18 по 26 февраля ГАИ проведет профилактическое мероприятие по обеспечению безопасности уязвимых участников дорожного движения. Особое внимание будет уделено предупреждению ДТП в темное время суток. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Сотрудники ГАИ напомнят пешеходам и велосипедистам о нововведениях в правила дорожного движения, мерах безопасности на пешеходных переходах, необходимости использования световозвращающей продукции, а также правилах безопасного поведения при движении на велосипедах и средствах персональной мобильности.

Будут отрабатываться аварийно опасные участки дорог и нерегулируемых пешеходных переходов. В поле зрения сотрудников не только нарушающие ПДД велосипедисты и пешеходы, но и водители, не соблюдающие скоростной режим и правила проезда пешеходных переходов.

В случае обнаружения на дороге нетрезвых пешеходов и велосипедистов ГАИ призывает граждан сообщать об этом правоохранителям.

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