ГАИ Гомельской области с 20 февраля по 5 марта проведет профилактические мероприятия, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения и предупреждение ДТП с участием транспорта, который перевозит пассажиров в регулярном сообщении. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Стражи дорог отработают все участки улично-дорожной сети. Они будут выявлять и пресекать грубые нарушения ПДД со стороны водителей общественного и маршрутного транспорта. Особое внимание — физическому состоянию водителей.

«За 2022 год на дорогах Гомельской области произошло 28 дорожно-транспортных происшествий с участием общественного и маршрутного транспорта. В этих авариях 24 человека получили ранения различной степени тяжести и 5 погибли», — озвучили печальную статистику в ГАИ.

Госавтоинспекторы обратили внимание: нередко фиксируются факты, когда водители названной категории транспорта проявляют недисциплинированность, идут на многочисленные нарушения правил дорожного движения, которые приводят к серьезным ДТП.

«Многие водители, перевозящие пассажиров, напрочь забывают о собственной безопасности и ставят под угрозу жизнь других людей: проезжают перекрестки на красный, нарушают правила маневрирования и скоростные режимы, перевозят пассажиров сверх установленного количества и управляют транспортом с техническими неисправностями», — рассказали в ГАИ.

БелТА