Наряды ДПС будут находиться возле пешеходных переходов и аварийно-опасных участков дорог.

Госавтоинспекция с 8 февраля усилит контроль обеспечения безопасности пешеходов, сообщили Sputnik в ГАИ.

Меры будет приняты до 10 февраля из-за непродолжительности светового дня и сезонным ухудшением погоды.

«В период с 8 по 10 февраля Госавтоинспекция примет дополнительные меры по повышению безопасности уязвимых участников дорожного движения», – сказали в ГАИ.

В это время наряды будут находиться возле пешеходных переходов и аварийно-опасных участков дорог. Экипажи ДПС проконтролируют соблюдение правил проезда автомобилистами пешеходных переходов.

Кроме того, без внимания не останутся и пешеходы, нарушающие ПДД.