Наряды ДПС будут находиться возле пешеходных переходов и аварийно-опасных участков дорог.
Госавтоинспекция с 8 февраля усилит контроль обеспечения безопасности пешеходов, сообщили Sputnik в ГАИ.
Меры будет приняты до 10 февраля из-за непродолжительности светового дня и сезонным ухудшением погоды.
«В период с 8 по 10 февраля Госавтоинспекция примет дополнительные меры по повышению безопасности уязвимых участников дорожного движения», – сказали в ГАИ.
В это время наряды будут находиться возле пешеходных переходов и аварийно-опасных участков дорог. Экипажи ДПС проконтролируют соблюдение правил проезда автомобилистами пешеходных переходов.
Кроме того, без внимания не останутся и пешеходы, нарушающие ПДД.
ГАИ рекомендует участникам дорожного движения быть внимательными и осторожными: водителям – выбирать скорость с учетом состояния проезжей части и видимости; пешеходам – переходить дорогу только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности, а в темное время использовать фликеры.