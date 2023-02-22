Женский взгляд на политику

Еще не так давно партнеры по Евросоюзу и НАТО осуждали Германию за чрезмерную осторожность в принятии решений о поставке вооружений Украине. Никого не устраивали заявления немцев о передаче касок. Польша и вовсе заявляла, что будет поставлять имеющиеся у нее «Леопарды», не дожидаясь согласия немецкого правительства, и грозила Германии международной изоляцией за нежелание отправлять танки Украине.

Под видимостью независимости

В итоге, когда немцев все же продавили, вдруг выяснилось, что у союзников нет исправных танков для передачи Киеву. Теперь уже канцлер ФРГ Шольц во время Мюнхенской конференции по безопасности был вынужден убеждать всех союзников поставить Украине танки. Находясь под полным влиянием Америки, он все еще пытался изображать из себя независимого лидера.

С кислой улыбкой Шольц долго рассказывал про единство, необходимость согласованности действий партнеров, недопущение войны между НАТО и Россией, а также про то, как он ценит крепкий союз со Штатами. Страну, влияние которой в Европе некогда казалось незыблемым, лишили самостоятельности в принятии решений и оставили в дураках.

Оказалось, что среди европейских стран именно Германия, а не обвинявшие ее в нерешительности союзники стала лидером по поставкам вооружения и техники. При этом Шольц заявил, что внутри самой Германии есть те, кто не согласен с проводимой политикой. Самые активные из них выражали свой протест во время проведения конференции в Мюнхене. Как пишет Die Welt, на демонстрацию вышло более 10 тысяч человек. Петиция «Манифест за мир», инициированная депутатом бундестага от левого движения Сарой Вагенкнехт и немецкой журналисткой Алисой Шварцер, набрала уже свыше полумиллиона голосов.

Среди подписавших петицию и представители крайне правых партий, в том числе лидер «Альтернативы для Германии» Тино Хрупалла. А на субботу, 25 февраля, запланирован митинг с требованиями прекратить поставки вооружений в Украину и немедленно начать переговоры.

Ситуация в Германии складывается крайне интересная: с одной стороны радикальные пацифисты из Партии зеленых, требующие передать Киеву как можно больше оружия в кратчайшие сроки, с другой — левые и правые партии, вместе выступающие за прекращение поставок. Нынешний мир не перестает удивлять.

Странная «демократия»

Говоря о несогласных с решениями правительства, Шольц заметил: у нас, мол, демократия, имеют право. Правда, на любого, кто высказывается против поставок вооружения Украине или введения санкций против России, мгновенно ставят клеймо агента Путина. Очень удобно.

Возмутились из-за сокращения рабочих мест? Агенты Путина. Дикие счета за «коммуналку» и рост цен на товары (и, заметьте, без всяких санкций)? Это путинское повышение цен. Задаете неудобные вопросы про подрыв Северных потоков? Начитались «кремлевской пропаганды».

Именно так немецкий журнал Der Spiegel назвал расследование Сеймура Херша о взрывах на СП. И речь не о том, правдивы ли выводы американского журналиста. Понятно то, что и «независимые» немецкие СМИ, и «самостоятельное» в своих решениях правительство страны будут и дальше замалчивать эту тему, чтобы наружу не всплыла неудобная и неприятная правда об исполнителях терактов. Зачем давать людям лишний повод к возмущению? Они и без того не особо верят заявлениям о преимуществах дорогого, но с молекулами свободы американского СПГ перед дешевым, но агрессорским российским газом. Было бы это расследование про Россию, тогда другое дело.

Есть ли шанс быть услышанными у противников поставок оружия Украине и у тех, кто недоволен падением уровня жизни, — большой вопрос. Большинство в правящих кругах Германии — сторонники повестки, продвигаемой НАТО во главе с США.

Это значит, интересы бюргеров продолжат приносить в жертву процветанию американского ВПК и промышленности в целом. И в обозримом будущем эта ситуация не изменится: уже звучат заявления, что после Шольца пост канцлера в 2025 году, а то и раньше, если бундестаг будет распущен, может занять нынешний глава МИД ФРГ Бербок. Та самая, что во время Мюнхенской конференции стала объектом для насмешек после совета Путину «развернуть свою политику на 360 градусов». Но смешного здесь мало. Это страшно.

К ответственным постам, и не только в Германии, допустили откровенно необразованных и несамостоятельных людей. И эти говорящие туловища принимают решения, которые могут повлиять на судьбу всего мира.

Анна ЛИТАШ.