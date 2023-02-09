Польское погранведомство проинформировало белорусскую сторону о том, что с 10 февраля с 12.00 польский пункт пропуска «Бобровники» официально приостанавливает оформление транспортных средств и лиц, следующих через государственную границу, на неопределенное время. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

ГПК просит учитывать эту информацию при планировании поездок в Польшу.

Для следования большегрузов в Польшу остается единственный пункт пропуска «Кукурыки» (с белорусской стороны «Козловичи»), а для легковушек — пункт пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны «Брест»).

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