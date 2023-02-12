«В Германии на 105-м километре федеральной автострады А2 в направлении города Ганновер произошло ДТП с участием рейсового автобуса.По информации посольства Беларуси в Германии, в автобусе находились 12 граждан Беларуси, 7 из которых получили легкие травмы», — рассказали в МИД.

Пострадавшим на месте оказана медицинская помощь, они были доставлены в близлежащие больницы. Посольство поддерживает постоянный контакт с компетентными органами Германии.

БелТА