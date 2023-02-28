В числе конкурсантов – представители Гомельского медуниверситета (проект по созданию социально-образовательной площадки для студентов и молодых специалистов), выпускница технического университета им. Сухого Маргарита Кравченко (реализованный в 2019 году проект «Автобус предсказаний»), сообщает телеграм-канал «Гомельщина официально».

Суть проекта в расшифровке кода национального орнамента. В автобусе все символы и рисунки сопровождаются расшифровкой. Для пассажиров это своеобразный ликбез, создание доброй атмосферы, и, по задумке автора, предсказание, что ждет пассажиров в ближайшем будущем. Отсюда и название.

– Инвестиции в развитие кадрового потенциала страны трудно переоценить. Успешный пример государственной молодёжной политики – конкурс «100 идей для Беларуси» и ряд реализованных проектов, – поделилась мнением эксперт республиканского финала конкурса – зампредседателя комитета экономики Гомельского облисполкома Ольга Морозова.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель