Специалисты из нашего региона прибыли в Брянск во главе с заместителями председателя Гомельского облисполкома Андреем Конюшко и Андреем Барановским.

На официальной встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом обсудили совместные проекты, в частности строительство дорог. Прозвучало, что белорусские партнеры помогают развивать конкуренцию.

Затронули тему возведения нашими специалистами жилья в Брянске. Андрей Барановский отметил, что проект продвигается хорошо и гомельчане готовы взяться за новые объекты.

Также обсудили перспективы строительства кислородных станций, детских садов, школы в Брянской области.

Источник: http://gp.by

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