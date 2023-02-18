В преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь Денис Зайковский рассказал о нелегких буднях армейского повара

Денис Зайковский из Октября служит поваром в войсковой части 5525 внутренних войск МВД Республики Беларусь, дислоцирующейся в Гомеле. И пусть половник ему приходится держать в руках чаще, чем оружие, зато солдаты сыты, а значит готовы к защите Отечества.

Искусству приготовления вкусных блюд наш герой учился в Гомельском государственном колледже кулинарии. Там же в сентябре 2020 года он познакомился со своей девушкой Анастасией. Вместе осваивали нелегкое поварское ремесло, вместе проходили практику в одном из детских садов областного центра, пока 19 ноября 2021 года Дениса не призвали в армию. Служба парню не в тягость, ведь занимается любимым делом, а дома его всегда ждут дорогие и любящие люди: Анастасия и мама Виктория Станиславовна.

«Считаю, мне действительно повезло, ведь в армии я не только приобрел новые навыки, но и прежние не растерял, даже, наоборот, имел возможность их усовершенствовать. Кто бы что ни думал, но служба на кухне не менее ответственная, чем любая другая. Без повара в армии – никуда. От качественного, разнообразного и своевременного питания личного состава зависит боевая готовность всей воинской части.

Служить мне осталось чуть меньше трех месяцев. Буду вспоминать это время с теплотой. Служба в армии приносит парням огромную пользу: открываются новые возможности, появляются верные товарищи, дружба с которыми запомнится навсегда. Армия – это хорошая школа жизни. Именно благодаря армии я научился нести ответственность за свои поступки, возмужал. Вообще, считаю, что каждый мужчина должен уметь защитить свой дом, семью, Отечество», – признался молодой человек.

Денис несет службу на кухне вот уже 15 месяцев. Работает посменно в жестком режиме распорядка дня, приступает к работе в 4 часа утра и заканчивает ее в 21-22 часа вечера. Обычно при полной загрузке на смене работают трое поваров, в том числе один гражданский. Готовят на 250 солдат. По словам повара, больше всего парни любят макароны с колбасой, а еще пиццу, чебуреки и пельмени. А вот рыбы просят давать меньше. И если раньше она была каждый день на ужин, то сейчас ее готовят 4 раза в неделю. Так что людям в форме авитаминоз не страшен.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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