Родилась в д. Истобки Жлобинского района. В 1993 году окончила Лоевское педагогическое училище, в 2003-м – Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины. С 1993-го по 2008 год работала учителем в Морозовичской неполной средней школе, Морозовичском детском саду – общеобразовательной базовой школе. С 2008-го трудилась в Морозовичском сельском исполнительном комитете: секретарем, управляющим делами, председателем. В ноябре 2019 года была избрана председателем Буда-Кошелевской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.

7 февраля 2023 года наз-начена на должность начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Буда-Кошелевского райисполкома.