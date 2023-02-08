Журналист «Авангарда» Анна Литаш – среди победителей Республиканского конкурса

Редактор отдела общественно-политической жизни газеты «Авангард» Анна Литаш стала победителем Республиканского конкурса творческих работ среди журналистов, посвященного Году исторической памяти, в номинации «Лучший авторский материал в региональных печатных СМИ». На конкурс журналист представила серию авторских материалов «Женский взгляд на политику с Анной Литаш».

Сегодня на торжественной церемонии награждения победителей директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук вручил Анне Литаш благодарность за авторский взгляд.