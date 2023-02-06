В рамках «Недели нулевого травматизма» группа технических инспекторов Гомельского областного объединения профсоюзов проверит организации сферы культуры, образования и здравоохранения.

Также будет проведен мониторинг КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», ДРСУ-184 и некоторых предприятий частного сектора экономики с целью устранения замечаний по ранее выданным рекомендациям и соблюдение охраны труда в настоящий период.

«Нулевой травматизм» – это новый подход к организации профилактики, объединяющий три направления – безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства.

Основной задачей проведения мероприятий в рамках «Недели нулевого травматизма» является обеспечение безопасности и здоровья работников на каждом рабочем месте, предотвращение случаев производственного травматизма путем выявления нарушений норм охраны труда и оперативного применения мер по их устранению.

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