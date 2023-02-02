Согласно материалам уголовного дела, 32-летний мужчина оказывал помощь иностранному государству в проведении деятельности, заведомо направленной на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

В частности, он собирал информацию об объектах военной инфраструктуры и техники, в том числе о белорусских военных объектах. А потом через мессенджер Telegram передавал ее в чат-бот, контро­лируемый иностранной организацией.

Как сообщили в областном суде, обвиняемый приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Источник: http://gp.by

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