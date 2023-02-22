Наградой международной литературной общественной организации (по ходатайству Совета Гомельского областного отделения ОО «Союз писателей Беларуси») талантливый белорусский поэт, журналист, критик и искусствовед отмечен за большой личный вклад в развитие белорусской литературы, сохранение и популяризацию истории и традиций родного края, популяризацию и сохранение общего литературного наследия славянских народов, укрепление и развитие литературных связей между Беларусью и Россией.

21 февраля 2023 года известный белорусский писатель, автор более 30 поэтических книг, лауреат Премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» отметил 85-летие со дня своего рождения.

Владимир ГАВРИЛОВИЧ