Об обеспечении военной безопасности как о важнейшем факторе развития Республики Беларусь в современных условиях рассказал присутствующим заместитель военного комиссара — начальник мобилизационной группы военкомата Иван Язепов.

Заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Надежда Романова проинформировала о правовых аспектах ответственности законных представителей несовершеннолетних за уклонение от содержания и воспитания детей.

О геноциде белорусского народа рассказал заместитель председателя райисполкома Артем Гришай.

В ходе встречи рассмотрели не только вопросы ЕДИ, но и другие вопросы, касающиеся ремонта дорог в сельских населенных пунктах и обустройства водоотведения около многоквартирного жилого дома в райцентре.