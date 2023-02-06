6 февраля:

— на 44 км а/д Р-31 «Бобруйск – Мозырь – граница Украины. Скоростное ограничение для всех водителей 70 км/ч;

— на пересечении улиц Барыкина и Лермонтова в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— на 56 км а/д Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица». Скоростное ограничение для всех водителей 40 км/ч.

7 февраля:

— на 56 км а/д Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица». Скоростное ограничение для всех водителей 40 км/ч;

— на 90 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта – 100 км/ч, для водителей грузового – 70 км/ч;

— на 343 км а/д М-8 «граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины». Скоростное ограничение для всех водителей 60 км/ч.

8 февраля:

— на пересечении улиц Барыкина и Лермонтова в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— на 56 км а/д Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица». Скоростное ограничение для всех водителей 40 км/ч;

— на 4 км а/д Р-150 «Гомель – Хутор». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч.

9 февраля:

— на 56 км а/д Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица». Скоростное ограничение для всех водителей 40 км/ч;

— на 44 км а/д Р-31 «Бобруйск – Мозырь – граница Украины». Скоростное ограничение для водителей легкового транспорта 90 км/ч, для водителей грузового – 70 км/ч;

— на 90 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: 100 км/ч – для легкового транспорта, 70 км/ч – для грузового.

10 февраля:

— на 56 км а/д Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица». Скоростное ограничение для всех водителей 40 км/ч;

— на 90 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта – 100 км/ч, для водителей грузового – 70 км/ч;

— на пересечении улиц Барыкина и Лермонтова в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч.

11 февраля:

— на 124 км а/д Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица». Скоростное ограничение для всех водителей 60 км/ч;

— на 56 км а/д Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица». Скоростное ограничение для всех водителей 40 км/ч;

— на 90 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: 100 км/ч – для легкового транспорта, 70 км/ч – для грузового.

12 февраля:

— на 56 км а/д Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица». Скоростное ограничение для всех водителей 40 км/ч;

— на 44 км а/д Р-31 «Бобруйск – Мозырь – граница Украины. Скоростное ограничение для водителей легкового транспорта 90 км/ч, для водителей грузового – 70 км/ч;

— на пересечении улиц Барыкина и Лермонтова в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км.

Обращаем Ваше внимание, что работа данных датчиков организована в двух направлениях!

Уважаемые водители! Сохраняйте зимний, более сдержанный и аккуратный стиль вождения. Откажитесь от совершения резких маневров и торможений, особенно вблизи пешеходных переходов и на закруглениях дорог. Выбирайте безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держите безопасную дистанцию и боковой интервал.

Отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД

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