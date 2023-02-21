Сегодня в Гомеле были подведены итоги деятельности системы образования области за 2022 год, определены и поставлены задачи на год нынешний.

В рамках мероприятия были отмечены лучшие представители сферы образования. Так, Почетной грамотой главного управления образования Гомельского облисполкома за добросовестный и плодотворный труд, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения награждена педагог дополнительного образования, дизайнер и руководитель образцового театра моды «Хобби-style» Уваровичского центра детского творчества Ирина Искрицкая.

Поздравляем нашу талантливую землячку с наградой и желаем покорения новых творческих и профессиональных высот!

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Ирины Искрицкой