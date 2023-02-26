Профессию Родину защищать они выбрали с детства. На протяжении четырех лет юноши и девушки из разных уголков страны проходят обучение в Гомельском кадетском училище. Отрадно, что среди них и юные будакошелевцы.

Помните, уважаемые читатели, легендарный фильм «Офицеры», где внуку одного из главных героев Ивану Трофимову, бывшему курсанту престижного суворовского училища, а в конце фильма уже взрослому капитану ВДВ, «приказом министра обороны СССР за образцовое выполнение служебных обязанностей и проявленные при этом мужество и героизм, умелое воспитание и обучение личного состава подразделения» досрочно присвоено воинское звание майора? Уверена, не только пример подвигов его отца и деда, но и годы, проведенные в суворовском училище, сделали из мальчика Вани настоящего воина и мужчину.

А вот еще один пример: наш земляк капитан Сергей Алданов, также выпускник суворовского училища, героически погиб в Афганистане, выполняя интернациональный долг. Значит верно мнение, что суворовские и кадетские училища – одни из самых успешных и эффективных форм обучения и воспитания детей как социально активных личностей, которые готовы служить своему народу и стране. В этом мы убедились и во время встречи с юными земляками.

Пять юношей и одна девушка из нашего района – нынешние кадеты Гомельского кадетского училища: будакошелевцы Денис Воденков, Максим Масленченко, Владимир Калацей, Егор Сомов из Губич, Анастасия Мельникова из Пенчина и Илья Шиханцов из Смычка. По объективным причинам удалось поговорить только с тремя. На встречу ребята пришли в парадной форме. Красотища!!! Но не только внешняя выправка и стать покорили в кадетах, но и богатый духовный мир и внутренний стержень каждого из собеседников.

Встреча прошла в музейной комнате училища, где ребята проводят много времени за подготовкой к конкурсам, исследовательским работам. Коллекция военных экспонатов, фотографий, документов впечатляет.

Знакомимся с земляками ближе. Несмотря на то что старшая сестра одиннадцатиклассника Дениса Воденкова тоже училась здесь, у него были свои личные мотивы стать кадетом. Юноша убежден, что каждый молодой человек должен отдать часть себя служению Родине. А кадетские погоны всегда были значимы для него. В свое время его выбор поддержали и родители. Денис уже на 4 курсе, но он ни разу не пожалел, даже в самые трудные минуты, что стал кадетом. Он хорошо учится, участвует в предметных олимпиадах, но лыжам, футболу, волейболу и стрельбе отдает предпочтение, ведь военный человек должен быть сильным и выносливым. Денис твердо принял решение поступать в Военную академию и связать будущее со службой в военно-воздушных силах Беларуси. У него уже есть опыт прыжков с парашютом с высоты 800 м. По словам юноши, ощущения невероятные!

Кадет 3 курса Анастасия Мельникова на вид хрупкая, очаровательная девушка. Но уверенность, энергичность, самостоятельность в принятии решений – эти черты характера всегда приветствовались в кадетском училище. Не зря же наша землячка – командир отделения: под ее началом 7 кадетов-юношей. Определиться с тем, чтобы она поступила в кадетское училище, ей помогли родители: далекие от военной сферы, они, тем не менее, во всем поддержали дочь. К тому же в семье Мельниковых есть свой яркий пример службы в силовом ведомстве – бабушка Анастасии работала в МВД.

В будущем Настя планирует поступить в Институт пограничной службы и служить на погранпереходе. Для этого она уже сейчас усиленно готовится к экзаменам. У нее два младших брата, старший из них уже точно планирует поступать в кадетское училище. К слову, стать кадетом для девушек – вовсе непростая задача: конкурс составляет 3 человека на место. И это при том, что девушки осваивают учебную программу наравне с молодыми людьми.

Бывший гимназист Максим Масленченко первый год в кадетском училище. Стать кадетом ему посоветовал друг, который учится в подобном учреждении в Москве, также поддержали родители и бабушка. «Первое время было тяжеловато, но я все преодолел, – не без гордости делится Максим. – Кроме учебы, участвую в различных конкурсах, хожу в тренажерный зал. Много времени занимает поисковая и исследовательская работа в поисковом клубе «Алые паруса». Вместе с Татьяной Сергеевной восстанавливаем имена погибших, работаем с документами и в полевых условиях. А там нужно терпение, силы и мужество, умение работать с архивом». После училища кадет Масленченко планирует поступать в Военную академию на факультет внутренних войск или общевойсковой факультет.

Руководитель пресс-центра кадетов «Аппарель» Татьяна Якименко, присутствовавшая на нашей встрече, добавила, что кадетское училище – отличная школа жизни для будущих военных. «Ребята в 13 лет уходят из дома, рано взрослеют и становятся самостоятельными. При поступлении, помимо экзаменов, обязательно проходят психологический тест. И в первую очередь все они глубоко мотивированные. К примеру, если родители захотят отправить своего ребенка в училище на перевоспитание, то из этого ничего не получится. В училище ребята, кроме обычных школьных предметов, получают массу дополнительных бонусов, которые пригодятся в жизни. Основы рукопашного боя, начальная военная подготовка, занятия хореографией – только малая часть учебной программы».

Кстати, новомодных гаджетов у кадетов не имеется, только кнопочные телефоны для связи. Но, по признанию ребят, и необходимости в таких телефонах нет. Ведь их день буквально расписан по минутам, они живут интересной, насыщенной жизнью.

Возвращались с училища с глубоким чувством удовлетворения, что растет у нас такое поколение, и почетной миссией – оказать помощь участникам клуба «Алые погоны» в поиске родственников сотрудников Буда-Кошелевского РО НКВД для установления их военных судеб. Вот эти фамилии: И.Н. Потапенко – начальник паспортного стола, З.Г. Тетерев – опер-уполномоченный УР, участковые уполномоченные – Т.И. Воденков, Г.К. Козлов, А.Ф. Каминский, М.С. Лукьянцев, Н.В. Стригалев. В 1941-м, в первые месяцы войны, они в числе других работников НКВД, НКГБ и милиции были направлены в Гомель, в пригород Ченки в специальную школу, созданную для организации разведывательно-диверсионной деятельности на территориях, занятых врагом. 17 августа школа была переведена в п. Репки. Часть выпускников направили для выполнения заданий в тыл врага, а остальных – в Москву, в особую авиационную бригаду войск НКВД, а затем они стали бойцами и командирами сформированного оперативного полка НКВД.

Уважаемые читатели, если кто знал этих людей и располагает любыми сведениями о них, просим сообщить нам в редакцию по тел. 8 (02336) 2-13 -94, или по тел. 8 (044) 515-08-99 (Татьяна Сергеевна Якименко – руководитель пресс-центра кадетов «Аппарель»).

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Алины Юринской и из архива кадетского училища