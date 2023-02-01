Культурный февраль. Какие мероприятия могут посетить будакошелевцы в этом месяце

Гомельский государственный цирк представляет программу «ЗОО-БУМ»

Когда и где: 4 февраля (13.00, 17.00), 5 февраля (13.00), 11 февраля (13.00, 17.00), 12 февраля (13.00, 17.00), 18 февраля (13.00, 17.00), 19 февраля (13.00), 25 февраля (13.00, 17.00), 26 февраля (13.00). Гомельский государственный цирк, ул. Советская, 27.

В программе: «Игротека» Дрессура, морские животные, «Игры с предметами» (жонглирование, Антипод), «Сувенир» (акробатика, Ренские колеса), «Алекс и Лулу» (клоунада), «Пастораль» (дрессура, парнокопытные), «Танец над пропастью» (Корд-де-волан), «Танец над пропастью» (Корд-де-парель-волан), «Восточные красавицы» (дрессура, парнокопытные), «Лос Пэррос!» (дрессура, собаки).

Камерный оркестр. »Музыка зимы». Когда и где: 17 февраля в 17.30. Гомельский ДК Железнодорожников, камерный зал, г. Гомель, пл. Привокзальная, 4.

Творческие коллективы Гомельской областной филармонии — Камерный оркестр, Камерный хор, а также солисты Народная артистка Беларуси Г.Павленок (меццо-сопрано) и Лауреат международных конкурсов О. Кузьменко (колоратурное сопрано) подготовили яркую, впечатляющую, эмоционально насыщенную концертную программу «Музыка зимы», в которой прозвучат самые яркие «жемчужины» мировой классики и современной музыки.

Впервые за много лет в концерте принимает участие приглашенный дирижер — Лауреат республиканских и международных конкурсов Валерия Курлович (г.Минск).

Вместе с музыкантами слушатели совершат невероятное, головокружительное музыкальное путешествие от эпохи Барокко до современности.

Лучшие и популярные произведения И.С.Баха, И.Штрауса, П.Чайковского, Д.Шостаковича, И.Дунаевского и др. будут звучать в инструментальном, хоровом, сольном вокальном исполнении, наполняя сердца слушателей радостью, восторгом и колоритом настоящей зимней сказки.

Linkin Park classic concert. Когда и где: 18 февраля, в 19.00. Городской центр культуры, г. Гомель. Linkin Park Classic Concert – интеллигентная провокация. Почему? Мы откроем Linkin Park с совершенно неожиданной стороны.

Главные хиты культовой группы в классическом исполнении рояля, виолончели и скрипки.

Мы заставим тебя влюбиться в Linkin Park снова и откроем творчество группы с совершенно неожиданной стороны.

Выставка Гомельского городского клуба коллекционеров «Юнона».

Когда и где: каждое воскресенье с 9 до 12.00, г. Гомель, ГУ «Городской центр культуры», фойе

Посетители могут увидеть коллекционные предметы различных направлений:

1. Нумизматика – монеты и знаки;

2. Бонистика – бумажные деньги, банковские документы, ассигнации стран и народов;

3. Фалеристика – нагрудные знаки, металлические значки, награды, знаки отличия;

4. Антиквариаты;

5. Филателия – почтовые марки, конверты, карточки, штемпеля, всё, что связано с Царскими и Российскими почтами, книги, журналы;

6. Фарфоровые статуэтки

Также можно получить бесплатную консультацию по коллекционированию и обмену коллекционными предметами.

Выставки проводятся с целью укрепления интереса к коллекционированию как одному из средств общественно-полезной деятельности, нравственного воспитания, организации досуга и отдыха населения.