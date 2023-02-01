Культурный февраль. Какие мероприятия могут посетить будакошелевцы в этом месяце
Гомельский государственный цирк представляет программу «ЗОО-БУМ»
Когда и где: 4 февраля (13.00, 17.00), 5 февраля (13.00), 11 февраля (13.00, 17.00), 12 февраля (13.00, 17.00), 18 февраля (13.00, 17.00), 19 февраля (13.00), 25 февраля (13.00, 17.00), 26 февраля (13.00). Гомельский государственный цирк, ул. Советская, 27.
В программе: «Игротека» Дрессура, морские животные, «Игры с предметами» (жонглирование, Антипод), «Сувенир» (акробатика, Ренские колеса), «Алекс и Лулу» (клоунада), «Пастораль» (дрессура, парнокопытные), «Танец над пропастью» (Корд-де-волан), «Танец над пропастью» (Корд-де-парель-волан), «Восточные красавицы» (дрессура, парнокопытные), «Лос Пэррос!» (дрессура, собаки).
Камерный оркестр. »Музыка зимы».
Когда и где: 17 февраля в 17.30. Гомельский ДК Железнодорожников, камерный зал, г. Гомель, пл. Привокзальная, 4.
Впервые за много лет в концерте принимает участие приглашенный дирижер — Лауреат республиканских и международных конкурсов Валерия Курлович (г.Минск).
Linkin Park classic concert.
Когда и где: 18 февраля, в 19.00. Городской центр культуры, г. Гомель.
Linkin Park Classic Concert – интеллигентная провокация. Почему? Мы откроем Linkin Park с совершенно неожиданной стороны.
Главные хиты культовой группы в классическом исполнении рояля, виолончели и скрипки.
Мы заставим тебя влюбиться в Linkin Park снова и откроем творчество группы с совершенно неожиданной стороны.
Выставка Гомельского городского клуба коллекционеров «Юнона».
Когда и где: каждое воскресенье с 9 до 12.00, г. Гомель, ГУ «Городской центр культуры», фойе