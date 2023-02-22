О том, какие фестивали народной культуры пройдут в Гомельской области в этом году, на пресс-конференции «Традиции объединяют. Как белорусы отмечают народные праздники» рассказала первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Инга Завгородняя, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила Инга Завгородняя, Гомельская область насытила этот год культурными мероприятиями, в том числе теми, которые касаются сохранения, развития и популяризации белорусских народных традиций. Так, в этом году на Гомельщине пройдут два республиканских фестиваля народной культуры: фестиваль фольклорного искусства «Берагіня», который традиционно проводится в Октябрьском районе, и фестиваль народного юмора «Аўцюкi» в Калинковичском районе. Инга Завгородняя отметила, что в этом году фестиваль «Берагіня» соберет большое количество гостей из России.

На двух фестивалях будут организованы площадки, на которых и мастера, и коллективы, занимающиеся сохранением и популяризацией народной традиции, проведут мастер-классы, покажут свою работу на сценических площадках. Как подчеркнула Инга Завгородняя, в рамках «Берагіні» до дня основного праздника проводится большое количество мероприятий в виде круглых столов и семинаров, посвященных теме белорусского народного творчества.

Она также рассказала, что 26 февраля в агрогородке Тонеж Лельчицкого района пройдет народный обряд «Чырачка». Свое необычное название обряд получил от слова «чырок», то есть птичка, уточка. В день народного праздника таких птичек готовят в печи. А кроме того местные жители палят чучело зимы, катаются с горок и угощаются традиционными белорусскими блюдами.

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